A la Une .. Mayotte : La permanence parlementaire de Mansour Kamardine incendiée

La permanence parlementaire du député de Mayotte Mansour Kamardine a été incendiée dans la nuit de mercredi à jeudi. Pour l’élu, il s’agit de représailles. Il a reçu le soutien de Jean-Jacques Morel qui appelle l’État à réagir. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 20 Janvier 2023 à 17:21

Le communiqué de Mansour Kamardine :



Cette nuit, des lâches ont déclenché un incendie en vue de détruire ma permanence parlementaire, entraînant d’importants dégâts matériels.



Par cet acte qui fait directement suite à la reconquête, mardi et mercredi, de la favela de Doujani 3 (commune de Mamoudzou), les criminels incendiaires m’identifient comme celui qui refuse que Mayotte coule sous le poids de l’immigration incontrôlée et sombre dans la violence et la délinquance.



Loin de m’intimider, cet acte me conforte dans mes convictions et ma détermination.



En saluant les actions du préfet et des forces publiques qui ont détruit l’important abcès criminogène de Doujani 3, plus que jamais, je considère que la lutte contre l’invasion migratoire et l’insécurité doit s’intensifier et s’amplifier. Il s’agit d’une condition incontournable d’un développement économique et social durable pour les habitants du 101e département.



C’est pourquoi j’attends du prochain projet de loi sur l’immigration qu’il prévoie des dispositions fermes et réellement efficaces dans son volet concernant Mayotte dont la situation commande d’écarter les demi-mesures.



L’État doit et aura le dernier mot, car les Mahorais méritent la paix, la sécurité et la reconnaissance de leur libre choix d’être français.



Le député a reçu le soutien de Jean-Jacques Morel :



"J’apprends avec stupéfaction l'incendie volontaire de la permanence de mon ami Mansour KAMARDINE, député de Mayotte. Selon lui une piste se dessine liée à l'immigration clandestine. Quoi qu'il en soit, je condamne cet acte criminel commis chez un élu, avocat, qui montre à quel point notre département voisin est en péril. L'État, plus que jamais, doit se tenir aux côtés de Mayotte, département français."



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur