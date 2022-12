A la Une . Mayotte : La mairie de Mamoudzou met en place un comité des sages

La ville de Mamoudzou vient d’établir un comité des sages afin de traiter de différents sujets d’intérêt communal. L’objectif est d’améliorer les conditions de vie des habitants. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 27 Décembre 2022 à 11:11

C’est le 23 décembre dernier que la ville de Mamoudzou a présenté son comité des sages. L’objectif de ce comité est d’intégrer les personnes désireuses de participer à la vie de la commune avec des représentants de chaque quartier.



Ce collectif est composé de retraités de la fonction publique, d’imams, de cadis, de citoyens et autres. Ils ont en charge de discuter avec les habitants pour remonter les besoins de la population afin de mettre en place des actions et des projets. Ce conseil a un rôle consultatif sur différents thèmes, tels que la jeunesse, l’éducation, l’aménagement, la culture et la sécurité.



