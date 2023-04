Mayotte : La justice suspend une opération de décasage

Il devait être démoli par les forces de l’ordre ce mardi matin. Le bidonville de "Talus 2" du quartier de Majicavo, dans la commune de Koungou, a gagné quelques heures face aux bulldozers des forces de l’ordre. 85 familles étaient concernées par cette opération de décasage.



Le juge des référés a tranché que "la destruction des habitations (...) est manifestement irrégulière". Une vingtaine d’habitants avaient déposé un recours depuis l’annonce de l’opération.



"Les opérations (...) de lutte contre la délinquance et contre l'habitat insalubre, avec leurs conséquences sur l'immigration clandestine, on ne les arrêtera pas” a réaffirmé plus tôt dans l’après-midi, Thierry Suquet , le préfet de Mayotte.