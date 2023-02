Mayotte : La cité scolaire de Bandrélé bloquée par des parents d'élèves en rogne

Enseignants absents, classes surchargées et manque de surveillants. C’est ce que dénoncent des parents d’élèves, rassemblés depuis lundi devant le grillage de la cité scolaire de Bandrélé. Sur place, ils exhortaient les chauffeurs de bus à raccompagner chez eux les élèves venus au collège ou au lycée chez eux, rapporte Mayotte La 1ère. Cette opération de blocage avait été annoncée auparavant aux habitants de la commune.



La fermeture de la classe européenne et le départ prévu des CAP vers Mamoudzou ont également été dénoncés par ces parents qui exigent également des travaux en urgence dans les toilettes qualifiées d’insalubres.



Un échange entre une équipe de parents et Pascal Lalane, le représentant du rectorat, a eu lieu mercredi. Ce dernier leur a assuré que des rencontres régulières se tiendront pour vérifier les améliorations qui se tiendront au sein du lycée.



Se voulant rassurant quant au départ prévu des CAP, Pascal Lalane a soutenu que ce n’était pas le projet du recteur de diminuer la voie professionnelle et qu’il n’y avait pas de raison qu’à Bandrélé, il y ait moins d’équipements qu’ailleurs.