A la Une . Mayotte : La PAF arrête 5 personnes avec des faux papiers en partance pour La Réunion et la métropole

Cinq personnes en partance pour La Réunion et l'Hexagone ont été interpellées avec des faux papiers par la PAF de Mayotte. Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 31 Mars 2023 à 18:18

Le 29 mars, des fonctionnaires de la police de l'air et des frontières de Mayotte spécialisés dans la fraude documentaire ont interpellé cinq individus à l'aéroport Marcel Henry, selon Mayotte La 1ère.



Deux d'entre eux tentaient de voyager vers La Réunion en utilisant l'identité de tierces personnes.



Les trois autres passagers présentaient des documents de voyage falsifiés.



Tous les cinq ont été placés en garde à vue. La destination finale de quatre d'entre eux était l'hexagone tandis que le cinquième se dirigeait vers La Réunion.



En outre, une personne en situation irrégulière a été interpellée dans l'aéroport et a été conduite au centre de rétention administrative en vertu d'une procédure d'éloignement.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur