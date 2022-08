Mayotte Mayotte : La Cimade dénonce le projet de législation du droit du sol de Gérald Darmanin

Faisant suite à la visite officielle à Mayotte de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, la Cimade (association de solidarité active et de soutien politique aux migrants, réfugiés, déplacés, demandeurs d'asile et étrangers en situation irrégulière) a tenu à réagir sur sa page Facebook afin de dénoncer, selon elle, le manque d'efficacité de la future législation voulue par le ministre. Voici sa réaction : Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 26 Août 2022 à 10:53

"En plus de n'avoir aucune efficacité sinon celle de faire plaisir à certains électeurs, ce type de législation a montré clairement aux acteurs impliqués dans le social les capacités de nuisances qu'elle comporte.



En effet, rappelons que pour les jeunes nés avant le 1er mars 2019, c'est déjà 5 années de séjour régulier d'un des parents qu'il faut produire pour demander la nationalité sur base de la naissance en France dans un département où nombre de personnes n'arrivent pas à être en ordre de séjour en raison des graves dysfonctionnements des services de l'état. Un vrai jeu de dupes.



Le droit du sol à la française, qui, au mieux, permet d’obtenir la nationalité treize ans après la naissance de l’enfant, ne peut pas réellement exercer un effet d’attraction sur la migration », estime Jules Lepoutre, spécialiste en droit public dans diverses publications et encore tout récemment dans Ouest-France.



Quel.est donc dès lors l'objectif poursuivi à Mayotte ? Difficile à comprendre. A part dire à une jeunesse déjà en difficulté qu'ils seront demain encore un peu plus les damnés de la République.



Et ce ne sont ni les escadrons supplémentaires, ni les camps de redressement militarisés qui amèneront la sérénité et le développement.



Un territoire où la jeunesse n'a pas d'avenir n'a pas d'avenir non plus



La seule ligne de conduite semble être de vouloir maintenir le couvercle bien fermé sur Mayotte, à 8000 km de Paris en cadenassant toute circulation hors du territoire en maintenant le pseudo département hors du droit commun. Car la colère, la violence, le désespoir de l'île n'empêche pas beaucoup de monde de dormir là-bas, en France métropolitaine."



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur