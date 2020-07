Océan Indien Mayotte: La CRC pas tendre avec la gestion du Centre de gestion de la fonction publique

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte se fait étriller dans le dernier rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes. La CRC constate en effet plusieurs errements au sein de l'établissement public administratif, qui gère la carrière des 5 600 agents des 36 collectivités que compte l'île aux Parfums, que ce soit sur sa politique de rémunération et de recrutement ou encore sa gestion des deniers publics. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 17 Juillet 2020 à 14:40 | Lu 145 fois

Ce rapport d'observations définitives de la CRC a été notifié fin juillet 2019 au CDG de Mayotte mais n'a été présenté au conseil d'administration de l'établissement que ce mois de juillet 2020, soit un an plus tard. "Regrettable" déplore la CRC qui ne s'est pas priée pour émettre quelques critiques sur la gestion du CDG 976.



À commencer sur ses missions obligatoires d'information et de gestion de l'emploi, qui ne seraient que "partiellement remplies". "L’organisation des concours, dont la validité est nationale, a donné lieu à des irrégularités notamment dans l’établissement des listes d’aptitude", indique la CRC dans sa synthèse.



Autre critique faite à l'encontre du centre de gestion mahorais: l'absence d'objectifs chiffrés, d'indicateurs de performance ou encore de budgets et de comptes fiables. Des manques qui ont une incidence sur l’évolution de son activité. "La gestion des recettes s’avère défaillante s’agissant par exemple des cotisations obligatoires. Ni leur assiette, ni leur liquidation ne font l’objet d’un contrôle fiable", relève la Chambre.



Sur les charges du personnel, qui représentent plus de 1,2 million d'euros, leur augmentation de 12% entre 2014 et 2018 "résultats de la mise en place de la 'sur-rémunération' et de l’évolution des effectifs de l’ordre de 20 %'. Ces derniers sont ainsi passés de 22 agents en 2014 à 26 en 2018. Par ailleurs, la part des charges de personnel représente 76 % des charges de l’établissement soit les trois quarts de l’ensemble de ses dépenses.



"La politique de rémunération et de recrutement de l’établissement est perfectible", poursuit la CRC, qui rappelle que le directeur du CDG 976, Mohamed Majani, "a été recruté sur un emploi fonctionnel malgré son statut contractuel". De plus, les agents non titulaires bénéficient à tort de la prime de vie chère.



"Ces errements sont d’autant plus contestables qu’ils émanent d’un organisme supposé référent et expert en matière de ressources humaines. Expertise et exemplarité sont les clés de son action pour garantir, sur un territoire marqué par des dérives récurrentes, son rôle au sein de la fonction publique territoriale", termine la CRC dans sa synthèse.

Dans un courrier adressé à cette dernière, Mohamed Majani répond point par point aux recommandations émises par la CRC:

