Mayotte Mayotte : L'opération "sorties tranquilles" accompagne plus de 7 000 personnes

Tout au long de cet hiver austral, la gendarmerie de Mayotte a organisé l'accompagnement régulier des habitants sur les sites touristiques de l'île. L'occasion de s'y rendre et de les découvrir en toute sérénité. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 9 Septembre 2022 à 07:09

L’opération « Matébézi Ya Ounafassi » (sorties tranquilles) a été mise en place pour la première fois au cours de cet hiver austral 2022, le commandement de la gendarmerie de Mayotte ayant souhaité permettre à la population de profiter d’avantage de la présence de ses militaires dans les sites touristiques.

Ce dispositif a permis d’accompagner 7436 personnes à l’occasion de leurs sorties du week-end entre le 02 juillet 2022 et le 28 août 2022. Les lieux visités ont permis de se rendre au lac de Dziani, à la cascade de Soulou, à la crête de Bandrélé, sur la plage du Préfet et de gravir le mont Choungi.



Ce fut une belle occasion pour les habitants de l'île aux parfums, non seulement de ré-investir les sites touristiques identifiés mais aussi d’établir le nécessaire lien de proximité avec les militaires.