Mayotte : L’opération Wuambushu sera lancée à la fin du ramadan

Les détails de la future opération Wuambushu, qui vise à expulser les étrangers en situation irrégulière et à détruire les habitations illégales à Mayote, s’étale largement dans la presse, aussi bien mahoraise que métropolitaine. C’est désormais le média Les Nouvelles de Mayotte qui remet le couvert en précisant que les gendarmes auront bien le droit de prendre des douches malgré la pénurie d’eau sur l’île aux parfums. Des citernes ont été achetées en urgence, tandis que les véhicules commencent à converger vers Mayotte. Un bateau plus grand serait même en route pour acheminer les malheureux qui se feront attraper par les pandores.



La fin du ramadan serait la période la plus propice à cette opération, car c’est la dernière fenêtre de tir pour rassembler autant de policiers et de gendarmes. La coupe du monde de rugby et les Jeux de Paris vont mobiliser les effectifs pour de longs mois, donc pas de temps à perdre.



Si on se refuse toujours à reconnaître l'existence du projet, l’Etat décide quand même de mobiliser des moyens adjacents aux seules forces de l’ordre. Ainsi, la réserve sanitaire a été discrètement mise en alerte pour le 19 avril, via un arrêté préfectoral publié le 3 avril dernier. Les autorités s’attendant sans doute à des blessures côté aussi bien côté civils que forces de l’ordre.