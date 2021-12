Mayotte Mayotte : L’hôpital rend les mauvais corps aux familles

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 8 Décembre 2021 à 17:09

C’est une histoire qui fait sourire celui qui l’a lit, mais qui est un véritable cauchemar pour les concernés. Lundi dernier, une famille de confession musulmane se rend au centre hospitalier de Mamoudzou pour récupérer le corps d’un proche tristement disparu.



Pour une raison inconnue, l’agent leur remet le corps d’une autre personne récemment décédée. La famille inhume rapidement leur défunt selon le rite islamique.



L’autre famille arrive plus tard à la morgue pour récupérer la dépouille de l’un des leurs. De confession chrétienne, elle allait organiser une veillée mortuaire et a donc pu observer le dépouille. Ils se sont ainsi rendus compte qu’il ne s’agissait pas du bon corps.



Le procureur devrait ordonner l’exhumation du corps afin que chaque famille puisse organiser les funérailles comme il se doit. Le centre hospitalier ne s’est pas exprimé à ce sujet.



