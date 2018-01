Mayotte : L'élection de la députée Ramlati Ali (LREM) annulée

L'élection de la députée mahoraise de la 1ère circonscription, Ramlati Ali (La République en marche), a été annulée ce vendredi par le Conseil constitutionnel. En cause : un procès-verbal litigieux déposé par son adversaire, Elad Chakrina (Les Républicains).



Ce recours avait été déposé il y a 7 mois de cela par ce dernier, qui contestait la décision de la commission de recensement des votes de Mayotte.



En effet, Elad Chakrina avait d'abord été élu au second tour de cette élection dans la 1ère circonscription mahoraise, mais la commission avait le lendemain modifié les résultats à la suite d'une erreur de comptage, pour le plus grand bonheur de Ramlati Ali.



La décision du Conseil constitutionnel à retrouver ci-dessous :