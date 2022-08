Mayotte Mayotte : L'aéroport rebaptisé "Marcel Henry" officiellement inauguré par le trio ministériel

Fin février dernier, le Conseil départemental adoptait une délibération en ce sens confirmée par un arrêté. Le trio ministériel a procédé, ce 23 août, à l'inauguration officielle. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 24 Août 2022 à 10:14

Si la dénomination de l’aéroport au nom de l’ancien sénateur était acquise depuis l’arrêté ministériel en date du 29 mars 2022, ce 23 août, une plaque en mémoire de Marcel Henry, a été inaugurée en présence des trois ministres Gérald Darmanin, Jean-François Carenco et Charlotte Caubel ainsi que celle du président du Conseil départemental Ben Issa Ousseni.



Un parterre d’élu(e)s locaux était également au rendez-vous : le 1er vice-président Salime Mdéré, l’élu Daniel Zaidani et les conseillères départementales Soihirat El Hadad et Maymounati Moussa Ahamadi.

Après avoir rappelé quelques dates qui ont jalonné la vie du sénateur honoraire, le président du Conseil départemental a indiqué combien Marcel Henry comprenait le peuple mahorais et ses attentes. "Quel symbole aujourd’hui que d’officialiser le nom de cet aéroport en son honneur", a-t-il ajouté.



L’institution départementale avait unanimement adopté une délibération en ce sens le 28 février dernier.