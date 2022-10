A la Une . Mayotte : L'Etat fait détruire 89 logements clandestins

La préfecture de Mayotte annonce l’interpellation de personnes en situation irrégulière et la destruction de logements illicites à Bandrélé. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 à 14:32

Dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine et la délinquance, ainsi que dans sa volonté de résorber l’habitat illicite, la préfecture de Mayotte a procédé à une grande opération à Bandrélé ce mardi. Celle-ci s’est déroulée en deux temps.



Le 13 septembre dernier, 14 bangas ont été détruits dans le quartier de Tréréni, sur un terrain appartenant au Conseil départemental. Hier, ce sont 75 habitats illicites qui ont été détruits à Gnambotiti. Au total, ce sont 89 constructions en tôles et en parpaings qui ont été rasés. 25 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés.



Cette opération a pu se dérouler après confirmation par le juge des référés de la légalité de l’arrêté préfectoral qui a ordonné ces destructions.





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur