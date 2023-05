A la Une . Mayotte : Interpellation d'un chef de bande dans le quartier de Kaweni

Deux individus, dont un chef de bande, ont été interpellés par la police nationale à Mayotte. Ceux-ci ont tenté d'utiliser des chiens pour faire rempart entre eux et les forces de l'ordre. Par N.P - Publié le Dimanche 14 Mai 2023 à 15:57

Un chef de bande a été interpellé cette nuit à Kaweni, rapporte la police nationale de Mayotte. La BAC est intervenue vers 3 h du matin pour arrêter deux hommes mis en cause dans un vol avec violence.

"La victime se faisait entourée par un groupe d’individus accompagnés d’une dizaine de chiens non tenus en laisse", précisent les forces de l'ordre. "Intimidé par la présence des chiens et l’agressivité de leurs maîtres, elle se laissait fouiller. Quarante euros lui étalent dérobés. Elle recevait plusieurs coups de poing au visage."

C'est grâce aux signalements donnés que les deux hommes ont été retrouvés. "Le chef de bande sifflait et les chiens qui étaient couchés et ceux-ci se dressaient sur leurs pattes en aboyant pour faire écran et empêcher les policiers d’arriver jusqu'au groupe", est-il précisé.

Avec l’arrivée de renforts du groupe de sécurité de proximité, les policiers sont parvenus à aller au contact du groupe et à interpeller le chef de la bande et l’un des hommes ayant participé au vol. "Les chiens suivaient d’ailleurs leurs maitres et entouraient le véhicule des policiers interpellateurs", précise encore les forces de l'ordre.

Les deux hommes ont été placés en garde à vue.