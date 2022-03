Mayotte : Ils voulaient couper les mains d'un voleur

Les châtiments corporels n'ont officiellement plus cours en France, et Mayotte a, officiellement, adopté les lois républicaines en devenant département. Mais la tentation de la justice populaire reste présente, à quelques heures de navigation de pays comme les Comores et Madagascar où les lynchages restent monnaie courante.



En 2016, année marquée par les coupeurs de route, deux citoyens excédés ont peut-être bien failli devenir des coupeurs de mains. À Mamoudzou, plusieurs téléphones portables venaient d'être dérobés et un témoin a affirmé aux habitants avoir reconnu un individu avec les téléphones volés. Au lieu de prévenir la police, les victimes du vol ont attrapé le suspect et l'ont kidnappé pendant deux longues heures, durant lesquelles le jeune homme a été ligoté et emmené dans le lit d'une rivière, où on l'a menacé de lui couper les mains.



La police, avertie par un de ses proches de l'enlèvement, est intervenue à temps pour mettre en fuite les kidnappeurs, libérer le malheureux, et observer un troisième homme équipé d'une machette disparaître à son tour dans la brousse. Ce dernier n'a pu être identifié, et les deux autres kidnappeurs ont assuré qu'il était là par hasard. Les deux suspects identifiés et interpellés ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis, conformément aux réquisitions du parquet.



Ces faits ne sont pas exceptionnels à Mayotte. En 2018, trois habitants de Koungou avaient été condamnés également, pour avoir enlevé et torturé deux adolescents soupçonnés d'un vol de télé. La police était là aussi intervenue in extremis, alors qu'un des jeunes était en train d'être pendu à un arbre.