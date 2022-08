Mayotte : Il force un homme alcoolisé à lui faire une fellation

Les faits se sont produits dans la nuit du 24 au 25 décembre 2017 sur la plage de Sohoa et le prévenu a été jugé ce mardi par la justice. Ce jeune homme de 24 ans a dans un premier temps abordé la victime en lui demandant de l’alcool et de l’argent, relate MayotteHebdo.



Vingt euros lui sont donnés mais le jeune homme n’en reste pas là et sous la menace d’une pierre oblige l’autre homme à le suivre dans un endroit retiré.



L’agresseur, à genoux sur la victime, l’oblige à une fellation toujours sous la menace de la pierre.



Alerté par des cris un témoin s’approche et appelle les gendarmes.



Mardi au du tribunal correctionnel de Mamoudzou, il reconnait la relation sexuelle mais assure qu’elle était consentie voire tarifée, précisant qu’il n’a pas d’attirance pour les hommes. Le profil dressé par la mère du prévenu est inquiétant. Son fils violent consomme de la drogue et de l’alcool.



Pourtant constituée partie civile, la victime n’a demandé aucune réparation.



Son agresseur a finalement été condamné à 2 ans de prison ferme.