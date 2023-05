A la Une .. Mayotte : Hélicoptère, débroussaillages géants, Azali Assoumani, les moments forts du week-end

Pendant ce long week-end de célébration du 8 Mai, l'opération Wuambushu s'est poursuivie à Mayotte. Ainsi, une opération de débroussaillage géante a eu lieu pour sécuriser une résidence, tandis qu'un homme a tenté de voler dans un hélicoptère. De son côté, le président comorien a demandé à la France de suspendre l'opération. Par GD - Publié le Mardi 9 Mai 2023 à 10:11





Dans la matinée de dimanche, un homme d'une trentaine d'années a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Mamoudzou. Il avait réussi à s'introduire sur l'aire de décollage de l'hélicoptère du SAMU et avait ouvert la porte de celui-ci pour y voler du matériel de soins. Il a été interpellé à l'intérieur du centre hospitalier alors qu'il avait pris la fuite après avoir été surpris par des agents de sécurité. Hier, en pleine opération Wuambushu, la cérémonie commémorative du 8 Mai 1945 a eu lieu à Dzaoudzi-Labattoir sur le parvis de la mairie et présidée par le préfet de Mayotte Thierry Suquet. De nombreux élus locaux et parlementaires, ainsi que des autorités civiles et militaires étaient présents.Au même moment, la direction territoriale de la police nationale de Mayotte organisait une opération de débroussaillage des abords du lotissement SIM de Kwalé. En quelques heures, les forestiers ont pu défricher la végétation sur une surface de plus de deux hectares qui servait de refuge aux caillasseurs du lotissement SIM. Cette action permettra de faciliter le travail des forces de l'ordre à proximité du lotissement.Hier toujours, les policiers de la DTPN de Mayotte ont reconduit vers leurs pays d'origine deux ressortissants étrangers sortant de la prison de Majicavo. Ces derniers ont pris des vols commerciaux à destination de Madagascar et du Rwanda après avoir purgé leurs peines de prison.Dans la matinée de dimanche, un homme d'une trentaine d'années a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Mamoudzou. Il avait réussi à s'introduire sur l'aire de décollage de l'hélicoptère du SAMU et avait ouvert la porte de celui-ci pour y voler du matériel de soins. Il a été interpellé à l'intérieur du centre hospitalier alors qu'il avait pris la fuite après avoir été surpris par des agents de sécurité.

Dans une interview accordée à RFI, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, s'est dégagé de toute responsabilité dans la situation à Mayotte. Selon lui, le problème de migration ne le concerne pas et les passeurs qui laissent les gens aller à Mayotte ne relèvent pas de sa responsabilité. Il a également affirmé que la France était responsable, voire coupable, de la délinquance à Mayotte étant donné qu'elle gérait le territoire depuis 47 ans.



il demande une pause dans l'opération Wuambushu , mais assure que les relations entre la France et les Comores sont bonnes.