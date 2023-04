Mayotte : Formation d'aisance aquatique pour 14 professeurs

Quatorze enseignants du primaire exerçant dans toutes les circonscriptions de Mayotte suivent une première session de formation d'« aisance aquatique », rapporte le journal de Mayotte. Une formation organisée par le Rectorat et Drajes en partenariat avec le CREPS de La Réunion, qui se déroule depuis le 3 avril et jusqu'au 7 sur la commune de Bandrélé.



Deux classes de CM2 y participeront et assisteront à des séances pédagogiques. Cette formation vise l’obtention du 1er niveau d'enseignement à l’aisance aquatique pour les instituteurs et, d’autre part, celle du niveau d’instructeur pour les 3 maîtres-nageurs sauveteurs qui seront également présents.



Sur trois ans, elle vise à former un maximum d’enseignants du premier degré dans ce domaine.