Mayotte Mayotte : Fin de la 3e vague de Covid

Epargné par le variant Delta, le département de Mayotte a été le premier territoire français à encaisser la vague du variant Omicron. Un taux de vaccination important a permis d'éviter une surmortalité notable et le système hospitalier, qui a reçu des renforts extérieurs, a tenu le coup. Par Yohann Deleu - Publié le Jeudi 17 Février 2022 à 18:00

Le variant Omicron a donné des sueurs froides aux autorités sanitaires de Mayotte. En décembre, le 101e département a été le premier en France à enregistrer une hausse exponentielle des cas de ce variant plus contagieux du Covid-19. Le directeur général de l'ARS de Mayotte, Olivier Brahic, se souvient d'avoir alors enclenché une "course contre la montre" pour booster la vaccination, qui a atteint pas moins de 90% de la population de plus de 12 ans pour la première dose, et 81% pour la seconde, à raison de 6000 doses injectées par semaine.

Si ce variant a tant inquiété à Mayotte, c'est que l'île n'avait jusque-là connu que deux vagues, celle de mars 2020 avec la souche initiale, et celle de début 2021 avec le variant Beta, qui avait fait plusieurs dizaines de morts. Le 8 janvier dernier, Omicron conduisait Mayotte à un record d'incidence avec un taux qui plafonnait à 1.645 cas pour 100.000 habitants, soit le double du pic atteint avec le variant Beta un an plus tôt. "On avait donc peu de recul", note Olivier Brahic.



Le branle-bas de combat s'est traduit par une mobilisation record : plus de 6.500 tests pour 100.000 habitants, pas moins de 35.000 auto-tests distribués aux voyageurs arrivant à l'aéroport de Pamandzi, "on n'a jamais autant testé, c'est une prouesse", salue le directeur de l'ARS. Mayotte a aussi été le seul département français à recevoir le concours du service de santé des armées durant cette vague, assurant cinq places en réanimation supplémentaires. Par ailleurs, 70 soignants de la réserve sanitaire se relaient depuis plusieurs semaines. Les derniers chiffres datés du 11 février dernier donnent un taux d'incidence de 37,2 et un taux de positivité de 3,2. Le préfet a dès cette semaine allégé les mesures sanitaires, supprimant notamment l'obligation de test pour quitter Mayotte pour les voyageurs vaccinés.



"On a gagné une bataille", salue Olivier Brahic. "Cette 3e vague est finie". Et de conclure, "l'enjeu maintenant est de maintenir un niveau de vaccination élevé. On n'est pas à l'abri d'un nouveau variant. Cette immunité collective que l'on a acquise, il ne faut pas qu'on la perde."