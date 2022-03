Mayotte Mayotte : Festival de saisies à bord d'un kwassa-kwassa

Dans le sud de l'île aux parfums, une embarcation avec neuf passagers et un passeur a été interceptée avec de nombreux objets de contrebande à son bord. Ce dernier est en garde à vue alors que les autres ont été reconduits à la frontière. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 7 Mars 2022 à 15:33

Ce lundi, vers 3h30 du matin, la police de Mayotte a intercepté au niveau de la commune de M’Bouini, dans le sud de l'île, une embarcation suspecte. À son bord, neuf passagers qui tentaient d'entrer sur le territoire de façon irrégulière, ainsi qu'un passeur.



Par ailleurs, un chargement a retenu l'attention des forces de l'ordre. Il contenait 1800 cartouches de cigarettes "La Coelacanthe", 120 kg d’herbe de cannabis locale appelée "bangué", 5 kg de tabac brut et 140 boites de médicaments antibiotiques.

Une procédure a été ouverte pour des faits d’aide aggravée à l’entrée irrégulière, entrée irrégulière, importation en contrebande de produits de tabac manufacturé, transport et détention non autorisés de produits stupéfiants et importation de médicaments à usage humain.

Le passeur est actuellement en garde à vue. Les passagers font l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière.