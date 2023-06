A la Une . Mayotte : Face à une pénurie de soignants, le CHM déclenche le niveau 2 du plan blanc

Par La rédaction - Publié le Vendredi 2 Juin 2023 à 10:37





L’admission aux urgences se fera désormais en fonction de la gravité des symptômes et des blessures, ce qui ne sera pas sans conséquences sur le reste des services, rapporte L’opération Wuambushu ne fait pas bonne presse à Mayotte, et l’un des effets boomerang semble être une aggravation des difficultés de recrutement du CHM (Centre Hospitalier de Mayotte). Une situation rendue encore plus complexe par les annonces de plus en plus non pourvues, en plus des départs lié aux tensions sur l’île aux parfums.Souffrant déjà d’un manque d’attractivité chronique, le centre hospitalier a décidé de déclencher ce jeudi le niveau 2 du plan Blanc, le SMUR ne pouvant compter que sur un seul médecin, contre cinq normalement.L’admission aux urgences se fera désormais en fonction de la gravité des symptômes et des blessures, ce qui ne sera pas sans conséquences sur le reste des services, rapporte Mayotte Hebdo . Certains services sont provisoirement fermés, comme l’UHCD (unité d’hospitalisation de courte durée) et des consultations reportées (hormis pour la prise en charge des patients chroniques). Des renforts pourront être déployés depuis La Réunion, tandis que notre île pourrait accueillir des patients mahorais.