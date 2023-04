Mayotte : Face à l'explosion de la natalité, l'ARS envisage de proposer des stérilisations

Mayotte a battu des records de natalité en 2021 et 2022, avec plus de 10.000 naissances chaque année pour une population de 310.000 habitants. Cette croissance démographique met à rude épreuve les structures de santé, obligeant l'Agence Régionale de Santé (ARS) à proposer des mesures pour freiner cette natalité, notamment en sensibilisant à la contraception dès le collège et en distribuant massivement des préservatifs féminins et masculins.



Si la prévention est un outil indispensable, Olivier Brahic, le directeur régional de l'ARS de Mayotte, a évoqué chez Mayotte la 1ère une solution qui a provoqué une polémique. L'ARS souhaite proposer aux jeunes mères une stérilisation. En clair, la ligature des trompes pour celles qui le souhaitent.



Bien que l'ARS affirme que des réflexions sont en cours pour proposer aux hommes une vasectomie, cela sera plus compliqué car les chirurgiens urologues sont moins présents que les gynécologues-obstétriciens. L'ARS de Mayotte a également signé une convention avec l'association Orison pour améliorer la qualité des soins et remédier aux événements indésirables.



Enfin, le directeur de l'ARS réfute l'idée selon laquelle une priorité serait donnée aux malades venant de l'immigration, affirmant que la priorité pour les soignants est toujours médicale.