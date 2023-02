A la Une . Mayotte : Expédition dans une grotte sous-marine qui devrait permettre de remonter le temps

L’objectif première de cette expédition à Mayotte était d’extraire une stalagmite pour les besoins d’une étude paléo-climatique. Toutefois, les plongeurs de l’association Deep Blue Explorer ont fait plus que cela : ils ont sondé en totalité une grotte sous-marine submergée d’environ 20.000 ans qui cacherait bien des secrets scientifiques à Mayotte, rapporte Réunion La 1ère. Par P.J - Publié le Jeudi 9 Février 2023 à 07:41

L’expédition menée par le plongeur chevronné Gaby Barathieu, 39 ans, a été bien plus fructueuse que pourrait l’avoir imaginé son association de plongeurs Deep Blue Explorer.



Ils ont eu l’opportunité d’explorer dans les eaux sous-marines de Mayotte une grotte susceptible de cacher des secrets scientifiques, rapporte Mayotte La 1ère.



L’expédition a été lancée début janvier 2023. Lors de ce voyage pour les besoins d’une étude paléo-scientifique, au cœur des profondeurs, l’objectif pour les 5 plongeurs consistait à extraire des éléments géologiques, notamment une stalagmite censée pouvoir déterminer la date où cette grotte aurait été noyée sous les eaux marines.



L’origine de cette mission d’exploration est une initiative du Professeur Bernard Thomassin, océanographe et directeur de recherches au Centre National de Recherches Scientifique (CNRS), précise le média.



Remontée à la surface le 18 janvier, cette stalagmite devrait, avant la fin de l’année, pouvoir remonter le temps et raconter l’Histoire et les climats traversés par Mayotte, indique Mayotte la 1ère.



C’était en 2016, aux abords de la barrière de corail, que la grotte avait été découverte par un plongeur belge.