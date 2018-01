Mayotte : Enorme saisie de drogues à Chirongui

Les faits se sont déroulés le lundi 15 janvier 2018 à 10h30, dans le village de Chirongui à Mayotte.



La Brigade de Gendarmerie de Mzouazia renforcée par l’appui des gendarmes mobiles DFI de Mzouazia et l’assistance d’un maitre-chien anti-drogue, en partenariat avec l’agent CLSPD et les Agents de Tranquillité Publique de la commune de Chirongui, ont mené une opération d’arrestation de trois individus impliqués dans des trafics de cannabis et de la drogue communément appelée "chimique".



Comme le rapportent nos confrères des Nouvelles de Mayotte, cette intervention a permis l'identification d'un trafic de stupéfiant qui proliférait au sein de la commune. Ce ne sont pas moins de 44 pieds de cannabis et de 16 échantillons de la drogue dite "chimique" qui ont pu être saisis ainsi qu’une panoplie entière d’outils dédiés à la culture de cannabis en intérieur.