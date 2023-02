Mayotte : En situation irrégulière, des lycéens manifestent devant le tribunal

Ils ont dénoncé avec vigueur leur situation de sans-papiers. Des dizaines de lycéens en majorité mineurs, venus de toute l’ile, se sont rassemblés devant le tribunal de grande instance de Kawéni, rapporte le journal de Mayotte dans un article publié le 7 février.



Réclamant une entrevue avec le procureur, les manifestants se sont positionnés devant l’entrée du bâtiment.



« Nous sommes venus de Tsingoni, nous avons fait toute notre scolarité à Mayotte et avons aussi fait toutes les démarches administratives nécessaires mais on nous refuse à chaque fois. J’ai aussi fait une demande à la préfecture qui a été refusée. Du coup, je suis venu aujourd’hui pour manifester », explique l'un d'entre deux dans des propos relayés par le média.



Tentant de rejoindre le rassemblement, des manifestants auraient été interpellés par la police ou la PAF.



Une délégation a été reçue par le procureur, lequel aurait indiqué qu’il fallait un avocat pour légitimer cette démarche et que seule la juge avait la réponse mais qu'elle n'était pas là.