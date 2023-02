Mayotte : Éloignement de ressortissants étrangers en série

Le 27 janvier 2023, trois ressortissants de la République démocratique du Congo déboutés du droit d’asile et qui se sont maintenus irrégulièrement à Mayotte ont été intégrés au Centre de rétention administrative de Mayotte.



Conformément aux accords conclus avec les autorités kényanes, les trois individus congolais ont été reconduits le 1er février dernier par un vol commercial de la Kenyan Airways, au départ de Dzaoudzi vers Nairobi. Tôt le lendemain, les trois étrangers en situation irrégulière ont embarqué à bord d’un vol commercial de la même compagnie vers Kinshasa (Congo RDC).



“Cette plateforme de Nairobi se révélera à l’avenir très intéressante pour les éloignements des demandeurs d’asile africains à Mayotte”, a indiqué la préfecture de Mayotte, avant de poursuivre :



“Toutes les personnes définitivement déboutées du droit d’asile n’ont pas vocation à se maintenir dans le département de Mayotte. Elles peuvent solliciter auprès de l’antenne de l’OFII une assistance pour être accompagnées vers leur pays d'origine."



Un kwassa transportant 33 malgaches intercepté



Dans la nuit du 3 février, un kwassa transportant 33 Malgaches à été intercepté par la gendarmerie de Mayotte.

Après vérification de leur état de santé et dans l'attente des décisions de justice des recours formulés par certains d'entre eux, 24 des passagers ont été éloignés dans leur pays d'origine, dès le samedi 4 février matin, par un vol dédié.



Depuis le début de l'année, ce sont 74 kwassas qui ont été interceptés.



Le Préfet de Mayotte salue l'engagement de la brigade nautique de la gendarmerie et de la PAF en mer qui "assurent jour et nuit la surveillance de nos frontières."