Mayotte: Deux nouveaux séismes ressentis

Bien que la population ne soit pas encore réellement mise en danger, Mayotte ne cesse de trembler depuis plus d'une semaine.



Le Préfet de Mayotte a annoncé sur Twitter ce matin que "une secousse autour de 4.5 de magnitude a été enregistrée dans la nuit, et une autre secousse ressentie ce matin à 8h17 d'une magnitude de 4.2."



Pour rappel, la Préfecture a activité une cellule de crise et invite les Mahorais à garder leur calme.