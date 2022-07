Mayotte : Deux individus pris en flagrant délit de vol de zébus

Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, une patrouille du groupe de sécurité de proximité du commissariat de Mamoudzou a été intriguée par un véhicule roulant avec une surcharge anormalement excessive à l’arrière de son véhicule.



Procédant au contrôle du véhicule et de ses deux occupants, les forces de l'ordre ont eu la surprise de découvrir à l’arrière deux zébus, ligotés au niveau des pattes, du cou et entassés l’un sur l’autre.



Les bêtes étant porteuses d'un numéro d’identification, il a été possible de remonter jusqu’à leur propriétaire.