Mayotte : Deux émeutiers condamnés à un an de prison ferme

Après une nuit d’émeute à Kawéni le 17 août dernier, deux délinquants ont été jugés et condamnés à de la prison ferme. Deux autres prévenus attendent leur procès en détention. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 28 Août 2022 à 15:36

C’est malheureusement un nouveau caillassage qui s’est déroulé le 17 août dernier à Kawéni. Plusieurs groupes de délinquants s’en sont pris à des voitures et du mobilier urbain. Durant ces incidents, deux jeunes ont attaqué un scooter. La scène a été filmée, ce qui a permis leur identification et leur interpellation.



Vendredi dernier, ils ont été jugés en comparution immédiate. Les deux prévenus, âgés de 18 et 20 ans, ont été condamnés à 18 mois de prison, dont 12 ferme. Ils sont incarcérés à Majikavo.



Deux autres jeunes seront jugés également pour attroupement armé, violence, dégradations et vol le 26 septembre prochain.



