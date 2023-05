A la Une . Mayotte : Deux Réunionnais armés interpellés

Deux individus originaires du département ont été interpellés ce samedi 6 mai au matin par la police en possession d'une arme à feu, d'un silencieux et d'un long couteau. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 8 Mai 2023 à 10:48

Ce samedi 6 mai, à l'aube, les policiers de l'île aux parfums ont été alertés par un véhicule qui roulait très vite pour vraisemblablement échapper à un banal contrôle routier. A bord du véhicule se trouvaient deux individus originaires de la Réunion ainsi que le rapportent nos confrères de Mayotte la 1ère.



Le conducteur était alcoolisé et dans sa boite à gant les forces de l'ordre ont retrouvé une arme à feu muni d’un silencieux ainsi qu'un grand couteau. "C'est une arme pour tirer des cartouches à blanc" précise Laurent Simonin, le directeur territorial de la police nationale.

Le conducteur et son passager ont été placés en garde à vue au commissariat de Mamoudzou et devront prochainement répondre de leurs actes devant la justice.