A la Une .. Mayotte: Des transporteurs scolaires accusent les transports Mooland de s'être enrichis à leurs dépens





Au cours d'une conférence de presse donnée hier, le gérant d'une de ces sociétés, Mahamoud Azihary, a rappelé les faits. Selon lui, l'entreprise Mooland, qui est associée avec une filiale de la Caisse des Dépôts, aurait profité de leur inexpérience pour inclure des clauses dans le contrat qui les auraient largement défavorisés.



Selon Boinaïdi Madi (Transports du Nord), dont les propos sont rapportés par



Les transporteurs mahorais signent le premier accord de groupement en juillet 2015, "mais sans avocat, nous nous sommes faits avoir !" pour un marché d’un montant de 26 millions d’euros.



Selon Mahamoud Azihary, Matis n’aurait rétrocédé que 10,7% de ce qu'elle aurait touché aux transporteurs mahorais.



Lors d'une réunion avec les patrons de Mooland et de la Caisse des Dépôts, les transporteurs ont menacé de déposer plainte pour "vice de consentement" et parce que "le mandataire doit veiller aux intérêts de ses mandants".



A la suite de quoi, en septembre 2017, le groupe réunionnais aurait proposé de rembourser les sommes dues, à condition que les transporteurs se réengagent à ses côtés pour le prochain appel d'offres qui devrait intervenir dans environ trois mois.



La proposition ne convient pas aux 6 transporteurs car selon eux, "Matis a confié à d’autres sous-traitants 63% du marché, et sur les 15 services restants, s’en est réservé 9 pour 500.000 euros, nous allouant les 6 derniers, pour un montant de 255.000 euros. Sans compter que, comme il conserve nos marges et les compensations de charges indirectes, nous sommes dans une situation financière difficile".



Pierrot Dupuy Lu 579 fois





