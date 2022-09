A la Une . Mayotte : Des pompiers caillassés en pleine intervention

Dans la nuit du 10 septembre dernier, un véhicule de pompiers qui portait secours à un bébé et son père a fait l'objet de jets de pierre. Un acte unanimement condamné. Par NP - Publié le Lundi 12 Septembre 2022 à 15:29

"Les sapeurs-pompiers sont au service des populations, ils sont là pour porter secours à tout un chacun. Mais force est de constater une nouvelle fois que certains ne respectent rien", indique le SDIS de Mayotte.



Le samedi 10 septembre, une ambulance qui transportait un père et son jeune enfant a été la cible d'un jet de projectile sur la voie publique. "C'est inacceptable et inadmissible" réagissent les soldats du feu qui ne font pas exception en étant, au même titre que la population locale, la cible de nombreux incidents quasi journaliers provoqués par des délinquants.