Mayotte: Des dizaines de tortues marines massacrées pendant le confinement

L’association a depuis porté plainte pour destruction d’espèce protégée et a alerté la préfecture.



Pour elle, la plage de Moya, deuxième plus important lieu de ponte de tortues marines à Mayotte, ne sera plus jamais la même après le confinement. À l’heure actuelle, les cadavres de tortues s’y entassent, et une odeur de putréfaction règne sur le paysage paradisiaque.



Si des centaines de tortues sont braconnées tous les ans sur l’île aux Parfums, la crise sanitaire actuelle vient amplifier une situation déjà critique selon l’association, qui craint de voir se créer de nouveaux réseaux d’exploitation illégale de viande de tortue.