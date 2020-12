A la Une .. Mayotte : Des délinquants s'attaquent à un refuge animalier et vident le chenil

Un refuge animalier situé à Mayotte a été vandalisé dans la nuit du 21 au 22 décembre. Sept chiens ont été emportés par les voleurs, dont deux qui avaient des propriétaires. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 26 Décembre 2020 à 15:37 | Lu 165 fois





"Les gamins sont venu à 15 et sont partis avec un chien chacun. Ils ont utilisé les barres à mine et les gravats du voisin pour neutraliser le gardien", raconte-il le cœur lourd. "Avant d’arriver, j’entends depuis la route les chiens hurler, je monte du plus vite que je peux, je fonce devant le portail du refuge et là devant et derrière moi, cinq délinquants qui courent avec chacun des chiens sous le bras. C’étaient les derniers car 10 autres avant eux venaient déjà de partir. Dans la panique, certains chiens ont été relâchés et sont donc revenus au refuge". Mais le temps qu'il descende de son camion, tous les voleurs avaient disparus dans la dense végétation de bananiers et maniocs.



Les gendarmes sont arrivés sur place quelques minutes après. Ils constatent alors que le chenil a été vidé de ses occupants et que dix box ont été saccagés.



Deux des chiens avaient des propriétaires



"Sur les 15 chiens volés, huit sont revenus au refuge et sept sont toujours portés disparu" résume le président de l'association Gueule d'amour. Parmi ces sept chiens, deux qui avaient un propriétaire et qui étaient en pension pour les vacances. "Des chiens qui ne peuvent pas se reproduire car stérilisés", précise-t-il. Un dépôt de plainte a été effectué au petit matin et une enquête a été ouverte.



Alors que la situation financière est critique, Tyler Biasana reproche au Conseil départemental son manque d'implication auprès de l'association qui fait également de la prévention à la délinquance. "C’est pas compliqué : sans aide et investissement du conseil départemental je crois que Gueules d’amour s’en va vers d’énormes difficultés de viabilité", tire-t-il la sonnette d'alarme, appelant à la générosité pour aider à payer les 2500 euros de réparation.

Le lien vers la cagnotte de l'association : https://www.helloasso.com/.../collectes/sauvons-le-refuge







