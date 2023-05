A la Une . Mayotte : Des collectifs bloquent un dispensaire qui soigne les migrants

Plusieurs collectifs se sont réunis devant un dispensaire de Mamoudzou afin de l'empêcher de soigner les migrants. Ils entendent maintenir le site fermé tant que les autorités comoriennes n'accepteront pas d'accueillir les migrants expulsés. Par NP - Publié le Samedi 6 Mai 2023 à 07:39





"Les ressortissants comoriens sont accueillis et soignés comme si de rien n'était et de l'autre côté, ils refusent de nous soigner. Nous sommes chez nous et donc, de la même manière qu'ils ont bloqué chez eux, nous bloquons chez nous", a expliqué Safina Soula Abdallah, la présidente du collectif des citoyens de Mayotte, au micro de En plus de soutenir l'opération Wuambushu, de nombreux Mahorais sont bien décidés à agir aux côtés des forces de l'ordre afin de mettre la pression sur les clandestins et les autorités comoriennes.Hier, plusieurs dizaines de personnes menées par le Collectif des citoyens de Mayotte se sont rendues devant le dispensaire Jacaranda à Mamoudzou. Elles étaient décidées à faire partir les patients venus consulter dans ce centre de soins réputé pour accueillir les personnes en situation irrégulière.La tension était vive sur les lieux et la police nationale était présente pour éviter que la situation ne s'envenime. Après le départ des patients du dispensaire, les membres du collectif ont occupé le lieu qu'ils veulent maintenir fermé tant que le port de Moroni n'acceptera pas les bateaux ramenant les migrants expulsés."Les ressortissants comoriens sont accueillis et soignés comme si de rien n'était et de l'autre côté, ils refusent de nous soigner. Nous sommes chez nous et donc, de la même manière qu'ils ont bloqué chez eux, nous bloquons chez nous", a expliqué Safina Soula Abdallah, la présidente du collectif des citoyens de Mayotte, au micro de Mayotte la 1ère