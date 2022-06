Mayotte Mayotte : Des braconniers pris en flagrant délit de vol de tortue

La scène se déroule sur une plage de Petite Terre où une association de lutte contre le braconnage est en veille. Quatre hommes sont surpris en train de trainer une tortue en pleine nuit. Trois d'entre eux sont derrière les barreaux de Majicavo. Par NP - Publié le Mercredi 1 Juin 2022 à 10:23

C'est en pleine nuit ce samedi 28 mai dernier que des bénévoles de l'association "Oulanga na Nyamba" ont pris quatre hommes en flagrant délit de braconnage. Ils étaient en train de trainer une tortue sur la plage de Ti Moya sur Petite Terre.



Il faut préciser qu'en ce début de la saison des pontes, de nouveaux cas de braconnage ont été signalés à cet endroit.



Alertés par les équipes de l'association, les gendarmes sont intervenus rapidement et ont pu procéder à l'arrestation des mis en cause.

Trois des braconniers incarcérés



Ces derniers ont comparu devant le tribunal correctionnel de Mamoudzou dans le cadre de la procédure accélérée ce lundi. Tous écopent de 8 mois de prison ferme et trois d'entre eux ont été écroués.



La tortue qui aurait certainement été tuée et découpée pour être consommée ou vendue le lendemain est saine et sauve, rapportent nos confrères de Mayotte la 1ère.