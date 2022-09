A la Une ... Mayotte : Des agents de la DEAL et leurs familles agressés alors qu'ils randonnaient

​Nouveau fait d'agression dans le 101ème département français. Ce samedi, au lendemain des deux journées « île morte » initiée par des élus, un groupe de randonneurs a été attaqué. Parmi eux, des agents de la DEAL*.

Une belle journée de randonnée s’annonçait pour des familles parties à pied sur le sentier des Crêtes situé sur la commune de Bandrélé dans le Sud-Est de Mayotte.



Mais au beau milieu de leur marche, les randonneurs ont aperçu trois individus encagoulés et munis de machette s’avancer vers eux pour les dépouiller.

Le groupe de randonneurs, constitué d’adultes et de sept enfants, tente alors de fuir. La plupart d’entre eux y arrivent. Alors que certains s’en sortent uniquement choqués, des marcheurs sont tout de même blessés. Deux à cause de jets de pierre tandis qu’un autre a été atteint par des coups de machette à la tête et aux pieds, indique Mayotte la 1ère dont la photo montre le sang sur le sac à dos de l’une des personnes du groupe de randonneurs.



Cette nouvelle agression sauvage survient au lendemain de la deuxième et dernière journée « île morte » décrétée par 15 maires sur 17 communes que compte l’île. Cette manifestation avait pour but d’attirer une nouvelle fois les regards du gouvernement sur le sort des Mahorais subissant les faits de violence de façon quotidienne et qu’ils attribuent aux clandestins des îles voisines des Comores.



Suspendu dans l’attente d’une réponse de Paris, ce format inédit de manifestation pourrait être reconduit selon les maires qui avaient initié le mouvement.



Cette agression sauvage sur un sentier survient alors que la gendarmerie nationale a lancé depuis deux mois l’opération « Matébézi ya Ounafassi » qui signifie « Sorties tranquilles » proposant des sorties de randonnée encadrées par les forces de l’ordre. Un calendrier est d'ailleurs régulièrement mis à jour sur la page Facebook de la gendarmerie pour présenter les sentiers qui feront l'objet d'un encadrement sécurisé.



*Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (un ensemble de services déconcentrés de l'État)