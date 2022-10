Mayotte Mayotte : Découverte macabre à Sohoa, un suspect interpellé

Dimanche 2 octobre, un cadavre calciné était retrouvé dans un hameau de Sohoa. Un individu de 36 ans qui semble ne pas être le seul mis en cause a été arrêté en milieu de semaine. Le parquet de Mamoudzou indique par ailleurs qu'il pourrait y avoir une autre victime. Par NP - Publié le Samedi 8 Octobre 2022 à 07:28

Ce sont des agriculteurs qui se rendaient aux champs qui ont découvert les restes d'un corps brûlé dans le hameau d'Ampadza à Sohoa. Les faits auraient eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche 2 octobre dernier à Chiconi.



Si les circonstances de cette tragédie ne sont pas encore connues, les investigations menées commencent à porter leurs fruits.



Ce mercredi, un suspect a été interpellé puis présenté au parquet de Mamoudzou. Il a été mis en examen pour assassinat et incarcéré. Selon Yann Le Bris, le procureur de la République, « il pourrait y avoir une deuxième victime », sans que le magistrat ne donne plus de détails. La participation probable de co-auteurs est également évoquée.



Quant à la victime dont l'identité n'a pas encore été dévoilée, des analyses génétiques sont toujours en cours.