A la Une . Mayotte : Darmanin veut des centres de "redressement" pour mineurs

Toujours en déplacement à Mayotte, le ministre de l’Intérieur a annoncé qu’il ferait des propositions pour l’ouverture de "lieux de rééducation et de redressement" pour les mineurs délinquants dirigés par des militaires. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 23 Août 2022 à 15:14

C’est en fin de journée hier, à l’issue d’une visite du centre hospitalier de Mayotte, que Gérald Darmanin a annoncé qu’il allait faire une proposition prochainement concernant les sanctions contre les mineurs délinquants. Un projet qu’il a détaillé un peu plus tard lors de son passage sur Mayotte la 1ère.



"Le président de la République dans sa campagne a proposé quelque chose qui n'a pas beaucoup été discuté : des lieux encadrés par des miliaires, qui sont des lieux de rééducation, de redressement d'une partie des enfants, des adolescents très jeunes, qui n'ont pas de parents, ou si peu. On l'a vu un peu à La Réunion, on le voit beaucoup ici à Mayotte", a affirmé le ministre de l’Intérieur.



Gérald Darmanin assure s’être entretenu avec Emmanuel Macron à ce sujet dans la journée d’hier, avant de lui faire des propositions en ce sens la semaine prochaine.

Un centre éducatif fermé dès 2024



De son côté, Eric Dupont-Moretti a indiqué l’ouverture à l’horizon 2024 d’un centre éducatif fermé (CEF). Ces derniers vont accueillir des jeunes de 13 ans et plus.



Toujours dans le cadre de la sécurité, Gérald Darmanin a demandé au directeur général de la police de réfléchir à la possibilité d’utiliser des armes intermédiaires pour les interventions impliquant des mineurs. Le ministre a voulu rassurer en soulignant que cela n’impliquait pas de tirer à balles réelles sur des mineurs.



