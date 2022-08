Mayotte Mayotte : Cédric Kari-Herkner est nommé sous-préfet

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, le quadragénaire, titulaire d’une maîtrise de droit public et d’un DEA de géopolitique, a occupé notamment les emplois de chef du bureau des étrangers à la sous-préfecture du Raincy et de chef des services du cabinet du préfet administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 15 Août 2022 à 07:11

Par décret du président de la République en date de ce mercredi 10 août, Cédric Kari-Herkner est nommé sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Mayotte. Il s’agit de son premier poste en tant que sous-préfet. Il était dernièrement directeur de cabinet du préfet de l’Ariège depuis un an.



Sa venue à Mayotte n’est pas sa première expérience en Outre-mer pour ce diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris. En effet, il a été chef des services du cabinet du préfet administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, dans l’océan Pacifique entre 2015 et 2017.



Cédric Kari-Herkner remplace Jérôme Millet qui a demandé à mettre fin à ses fonctions à la préfecture de Mayotte selon un décret en date du mois de mai dernier.