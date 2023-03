A la Une .. Mayotte : Après de nouvelles violences, Mansour Kamardine veut voir l’opération Wuambushu activée

Après un nouvel acte de violence ce mardi, le député Mansour Kamardine appelle l’État à activer au plus vite l’opération Wuambushu, qui prévoit une expulsion massive de migrants clandestins. Par La rédaction - Publié le Mardi 14 Mars 2023 à 17:40

Le communiqué :



Après les actes de terrorisation vécus à l’automne dernier, la guerre civile couve à Mayotte, comme en atteste la multiplication des attaques au cocktail Molotov.



Depuis vendredi, une quinzaine de véhicules de transport collectif ont été attaqués, traumatisant les passagers comme les conducteurs et entravant le droit essentiel de nos enfants à l’éducation.



Ce matin encore, à Tsoundzou, de nombreux véhicules ont été pris d’assaut et leurs conducteurs menacés, parfois la machette sous la gorge.



Il est plus qu’urgent que l’opération Wuambushu se déploie pour nous débarrasser des bandes barbares qui terrorisent la population et que l’atmosphère redevienne respirable dans le 101ème département.



J’encourage le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer à conserver le cap et une main ferme malgré les embûches annoncées par des structures associatives qui se sont spécialisées dans la défense des droits des délinquants.



Pour ma part, c’est le droit de l’ensemble des citoyens à vivre en paix que je privilégie.