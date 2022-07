Mayotte Mayotte : Après avoir été volontairement incendié, le pont de Dzoumogné est opérationnel

Cible d'un incendie criminel vraisemblablement destiné à attirer l'attention des pouvoirs publics sur son état déplorable, le pont de Dzoumogné est praticable dès aujourd'hui pour les véhicules de 3,5 tonnes maximum. Par NP - Publié le Lundi 11 Juillet 2022 à 15:26

Le 9 juillet dernier, le pont de Dzoumogné était volontairement incendié. Compte tenu des dommages constatés et des risques pour la sécurité des véhicules et des personnes, la préfecture de Mayotte n'avait pas eu d’autre choix que de le fermer à la circulation.

Des mesures de contournement avaient été mises en place le temps qu'une solution soit trouvée alors qu'une expertise était commandée en urgence pour évaluer l’impact précis de cet acte criminel.

À quand un nouveau pont ?



L'Etat avait immédiatement communiqué, rappelant que de "telles actions n’accéléreront pas la mise en place d’un nouveau pont et que les habitants de Dzoumogné et du Nord sont les premières victimes de cette action criminelle qui entrave la libre circulation de chacun".

Ce dimanche, le pont a été rouvert vers 16 heures mais reste limité aux véhicule de 3,5 t maximum. Les véhicules doivent rouler au pas.



Par ailleurs, les services de l’État ont précisé être en discussion avec le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) pour étudier la venue d’un nouvel ouvrage temporaire en attendant les travaux à venir. Mais ce nouvel ouvrage ne pourra se faire que sous réserve d’aménagements préalables et de délais de routes puis de mises en œuvre.