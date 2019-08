Océan Indien Mayotte: Annick Girardin propose un dispositif contre l'immigration clandestine





Ce dispositif s'oriente principalement autour de quatre axes: La protection des frontières, la réaffirmation de la présence à terre, l'approfondissement du travail judiciaire et la coopération internationale avec notamment les Comores

L'objectif, réussir à accomplir 25 000 reconduites à la frontière en 2019, alors que le quota est pour l'heure à 18 000. Pour ce faire, les effectifs militaires et douaniers vont être renforcés. 70 personnes à terre d'ici la fin de l'année, a précisé la ministre des Outre-mer. Des légionnaires seront également sur le terrain en plus grand nombre pour appuyer les missions des forces de sécurité.



Et ce n'est pas tout, 22 personnels viendront également consolider la lutte en mer. Pour renforcer ces effectifs déjà embarqués, 10 militaires pour la brigade de gendarmerie et 12 fonctionnaires pour la brigade nautique de la police aux frontières (PAF) s'ajouteront à la liste. Annick Girardin annonce également que les navires intercepteurs passeront de 5 à 8 d'ici début 2020.



Pour une meilleure surveillance globale, le secteur aérien va également être renforcé. Une meilleure détection des embarcations illégales est prévue ainsi qu'un meilleur guidage des intercepteurs et d'une judiciarisation des passeurs.



Du côté de la justice, une cellule contre le travail illégal va voir le jour. Le tribunal de grande instance de Mamoudzou va être renforcé par sept greffiers supplémentaires. La ministre des Outre-mer a insisté sur le fait que le gouvernement sera aux côtés des Comoriens, aussi bien sur le plan de l'immigration, de l'économie ou de la santé.





