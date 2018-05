A la Une . Mayotte: Annick Girardin promet des annonces mardi





Elle a annoncé qu'elle détaillera lors d’une conférence de presse les décisions qui auront été prises pour Mayotte à l’issue de deux mois de travail des émissaires du gouvernement, annonce



"L’Etat ne peut pas construire seul ni un plan, ni la mise en oeuvre de ce plan", a-t-elle déclaré, plaidant pour une "co-construction" avec les Mahorais.



La visite de la ministre se déroule dans un climat de grande inquiétude des Mahorais, à la suite de la publication par la journaliste Estelle Youssoufa d’un document présenté comme une communication interne et confidentielle à la préfecture de Mayotte qui évoque un projet de communauté d’archipel des Comores, auquel Mayotte serait intégré.



Si le préfet confirme l'authenticité du document, il relativise. Selon lui, il n'aurait "rien d’officiel" et il ne s’agirait que d’une communication interne entre agents désireux de s’expliquer les origines de "la rumeur" qui circulait déjà à Mayotte, et non pas de "la position de la préfecture".



Annick Girardin a également tenu de son côté à rassurer sur le statut de Mayotte. "Mayotte est français et le restera. Mayotte est un département et restera un département. Que des idées aient pu être discutées par des fonctionnaires, que des documents aient circulé en interne, c’est une chose, mais ce sont encore les élus qui décident", a-t-elle déclaré.



Elle a également rappelé la "position ferme" de la France vis à vis des Comores, après la décision de plus accorder aucun visa à des citoyens comoriens. "C'est toujours trop lent, ces discussions diplomatiques, mais il y a la volonté de trouver des solutions et on en trouvera".

Au début de ces trois jours sur le territoire, Annick Girardin promet en outre de la transparence. "Il est important à Mayotte où la peur et la rumeur sont importants que tout soit transparent, que tout soit dit".



"Mayotte entre dans une phase de développement qui ne s’arrêtera jamais, et qui devra être accompagnée", conclut la ministre. Lors d'une réunion avec les élus de Mayotte dès son arrivée dans l'ile, la ministre Annick Girardin a promis de faire des annonces mardi prochain.Elle a annoncé qu'elle détaillera lors d’une conférence de presse les décisions qui auront été prises pour Mayotte à l’issue de deux mois de travail des émissaires du gouvernement, annonce Le Journal de Mayotte "L’Etat ne peut pas construire seul ni un plan, ni la mise en oeuvre de ce plan", a-t-elle déclaré, plaidant pour une "co-construction" avec les Mahorais.La visite de la ministre se déroule dans un climat de grande inquiétude des Mahorais, à la suite de la publication par la journaliste Estelle Youssoufa d’un document présenté comme une communication interne et confidentielle à la préfecture de Mayotte qui évoque un projet de communauté d’archipel des Comores, auquel Mayotte serait intégré.Si le préfet confirme l'authenticité du document, il relativise. Selon lui, il n'aurait "rien d’officiel" et il ne s’agirait que d’une communication interne entre agents désireux de s’expliquer les origines de "la rumeur" qui circulait déjà à Mayotte, et non pas de "la position de la préfecture".Annick Girardin a également tenu de son côté à rassurer sur le statut de Mayotte. "Mayotte est français et le restera. Mayotte est un département et restera un département. Que des idées aient pu être discutées par des fonctionnaires, que des documents aient circulé en interne, c’est une chose, mais ce sont encore les élus qui décident", a-t-elle déclaré.Elle a également rappelé la "position ferme" de la France vis à vis des Comores, après la décision de plus accorder aucun visa à des citoyens comoriens. "C'est toujours trop lent, ces discussions diplomatiques, mais il y a la volonté de trouver des solutions et on en trouvera".Au début de ces trois jours sur le territoire, Annick Girardin promet en outre de la transparence. "Il est important à Mayotte où la peur et la rumeur sont importants que tout soit transparent, que tout soit dit"."Mayotte entre dans une phase de développement qui ne s’arrêtera jamais, et qui devra être accompagnée", conclut la ministre.

Pierrot Dupuy Lu 110 fois





Dans la même rubrique : < > Bilan routier weekend: 90 infractions, 8 conduites sous alcool dont 1 proche de 1mg/L Attentat de Paris : L’EI diffuse une vidéo du terroriste