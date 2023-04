Mayotte Mayotte : A l’exception de l’essence, une légère baisse des produits pétroliers et du gaz

Les produits pétroliers et et le gaz connaissent une légère baisse à Mayotte pour le mois d’avril 2023,à l'exception de l'essence qui augmente de 1 centime Par N.P - Publié le Dimanche 9 Avril 2023 à 06:29

Le communiqué de la préfecture de Mayotte :



Comme le prévoit la réglementation, le Préfet fixe mensuellement les prix maximums des produits pétroliers suivants : Supercarburant sans plomb, Gazole routier et maritime, Mélange détaxé, Pétrole lampant, Gaz de pétrole liquéfié.



Ces prix maximums (toutes taxes comprises) sont calculés en deux temps : Tout d’abord, les prix maximums hors taxe sont établis à partir d’une méthode de calcul mentionnée dans la réglementation et de données objectivables. Ils prennent en compte les coûts supportés par les entreprises et la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale. Dans un deuxième temps, les prix maximums toutes taxes comprises sont déterminés en ajoutant aux prix hors taxe le montant des différentes taxes applicables, notamment la fiscalité indirecte locale, dont les taux et tarifs sont déterminés par le Conseil départemental et dont les recettes contribuent aux financements des collectivités locales. Déterminants de l’évolution mensuelle constatée :

Pour le mois d’avril 2023, excepté pour l’essence qui voit son prix augmenté de 1 centime, les prix du gazole et de la bouteille de gaz de 12 kg baissent respectivement de 2 centimes et de 50 centimes.

Ces baisses sont principalement expliquées par la diminution des cours mondiaux des produits pétroliers (- 5 % pour le gazole et - 6 % pour le butane ) par rapport au mois de mars.

En ce qui concerne l’essence, malgré la légère baisse de la cotation moyenne mondiale du l’essence (- 0,4 %), le prix à la pompe de l’essence augmente en raison principalement de la dépréciation de la parité euro-dollar ( - 1 %).

Ainsi, au 1er avril 2023, les prix maximums applicables à Mayotte seront les suivants : Comme le prévoit la réglementation, le Préfet fixe mensuellement les prix maximums des produits pétroliers suivants : Supercarburant sans plomb, Gazole routier et maritime, Mélange détaxé, Pétrole lampant, Gaz de pétrole liquéfié.Pour le mois d’avril 2023, excepté pour l’essence qui voit son prix augmenté de 1 centime, les prix du gazole et de la bouteille de gaz de 12 kg baissent respectivement de 2 centimes et de 50 centimes.Ces baisses sont principalement expliquées par la diminution des cours mondiaux des produits pétroliers (- 5 % pour le gazole et - 6 % pour le butane ) par rapport au mois de mars.En ce qui concerne l’essence, malgré la légère baisse de la cotation moyenne mondiale du l’essence (- 0,4 %), le prix à la pompe de l’essence augmente en raison principalement de la dépréciation de la parité euro-dollar ( - 1 %).Ainsi, au 1er avril 2023, les prix maximums applicables à Mayotte seront les suivants :