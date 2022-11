Mayotte : 50% des jeunes étrangers n’arrivent pas à terminer leurs études ou à travailler

Selon la Cimade, près de la moitié des jeunes d'origine étrangère arrivés à Mayotte ont été privés de poursuite d’études en métropole faute de papiers français, soit 5.500 personnes en 2021. Cela est dû à une particularité : les titres de séjour délivrés dans l'île aux Parfums ne sont valables que dans le département. De ce fait, des lycéens étrangers qui ont fait toute leur scolarité à Mayotte ne peuvent pas faire d'études supérieures en métropole.



Le nombre de lycéens qui bénéficient d’un traitement accéléré de demande de titres de séjour est de moins de 25%. La cause est un manque d’accompagnement administratif et du délai de traitement des demandes de titres de séjour, précise Le Nouvel Obs. De nombreux jeunes se retrouvent coincés car il est pratiquement impossible de déposer sa première demande afin d’obtenir un titre de séjour pour enfin faire une demande de visa.



Une assistante sociale interrogée par Le Nouvel Obs souligne que des jeunes qui sont en parcours d’études, affectés dans des établissements de l’Hexagone, se retrouvent coincés à Mayotte. Sans papier, ils peuvent se faire interpeller, placer en centre de rétention et éloigner du jour au lendemain.



Selon la Cimade, 5.500 élèves se sont retrouvés à la rue alors que nombre d’entre eux sont de très bons élèves qui pourraient prétendre à de belles études ou des métiers qui devraient être utiles au développement du territoire



Les lycéens doivent attendre leur majorité pour obtenir un rendez-vous en préfecture et les délais de traitement peuvent parfois prendre plusieurs années.