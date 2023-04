A la Une .. Mayotte : 5.300 à 9.500 enfants aujourd’hui non scolarisés ou déscolarisés

Des milliers d'enfants sont touchés par la déscolarisation à Mayotte. Une étude menée par un collectif d’associations et de fédérations de l'île a rapporté que les enfants âgés entre 3 à 5 ans sont les plus ciblés. Par P.J - Publié le Dimanche 16 Avril 2023 à 16:18

5 à 8,8 % des enfants âgés entre 3 à 15 ans sont déscolarisés à Mayotte, rapporte une étude de l’Université Paris-Nanterre commandée par un collectif d’associations et de fédérations. Cela représente 5300 à 9500 enfants.



"La structuration du système éducatif a réellement été entamée dans les années 1990", indique l’étude selon le Journal de Mayotte, qui ajoute que la croissance démographique alimentée par les arrivées massives de migrants congestionne les structures scolaires, qui ne peuvent tous les accueillir.

"Les causes de la non-scolarisation des enfants à Mayotte sont multiples, historiques, sociales et économiques : nous appelons à un travail collectif avec l’État, les collectivités territoriales, les habitants, les acteurs associatifs, pour proposer en commun des solutions durables à Mayotte et ainsi construire les citoyens de demain", expliquent les collectifs et fédérations. "Nous appelons à des efforts spécifiques en matière d’éducation et d’accompagnement, motivés par l’urgence d’accompagner et scolariser des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, sans cadre éducatif et pour lesquels chaque mois loin de l’école engendrera des besoins supplémentaires, plus tard". Mayotte faisant face à un grand besoin éducatif et en occurrence à un fort taux de déscolarisation, le Défenseur des Droits a recommandé la mise en place d’un observatoire de la non-scolarisation. Une mesure qui permettra de recenser les enfants non-scolarisés. Ce recensement permettra également d’"établir un diagnostic précis des besoins de l’île en matière d’éducation"."Les causes de la non-scolarisation des enfants à Mayotte sont multiples, historiques, sociales et économiques : nous appelons à un travail collectif avec l’État, les collectivités territoriales, les habitants, les acteurs associatifs, pour proposer en commun des solutions durables à Mayotte et ainsi construire les citoyens de demain", expliquent les collectifs et fédérations. "Nous appelons à des efforts spécifiques en matière d’éducation et d’accompagnement, motivés par l’urgence d’accompagner et scolariser des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, sans cadre éducatif et pour lesquels chaque mois loin de l’école engendrera des besoins supplémentaires, plus tard".