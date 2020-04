Mayotte: 3 mois de prison ferme pour le non-respect du confinement

La sentence diffusée sur les réseaux sociaux sur la page Facebook de la gendarmerie de Mayotte a le mérite d’être claire. Hier, pour la première fois à Mayotte, mais aussi dans la plupart des territoires d’Outre-mer, un homme a été condamné à trois mois de prison ferme pour avoir violé les conditions du confinement. Il a été placé sous mandat de dépôt.



À trois reprises, ce jeune homme de 20 ans avait été verbalisé pour ce même motif par les gendarmes de Petite-Terre.



Avec 101 cas confirmés et un décès lié au coronavirus, le préfet de Mayotte Jean-François Colombet avait prévenu : le niveau de répression va passer à un niveau supérieur, le confinement étant peu respecté dans l’Île aux parfums.



Les juges ont sévi hier pour la première fois et ont condamné le récalcitrant au confinement à trois mois de prison ferme.

"Cette sanction rappelle à tous la nécessité de rester chez soi pour ne pas permettre la propagation du COVID 19 et de respecter les règles de sortie. Avis aux amateurs ", ont conclu les gendarmes de Mayotte.