Mayotte Mayotte : 245 tonnes de déchets dangereux envoyées en métropole

Ce ne sont pas moins de 245 tonnes de déchets dangereux qui vont quitter Mayotte pour la métropole afin d'être traités. C'est la société Star Mayotte, filiale de Suez, qui se charge de la gestion et de l'envoi de ce fret particulier réparti dans plusieurs conteneurs. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 à 09:41

Le port de Longoni était en effervescence ce mardi 18 octobre. En effet, il s'agissait pour la société Star Mayotte de présenter le conditionnement en conteneurs de 245 tonnes de déchets dangereux à destination de la métropole pour y être recyclés.



Les différents déchets se répartissent en conteneurs avec 67 tonnes d'huiles de vidanges et autres huiles industrielles, 56,7 tonnes de batteries usagées, plus de 50 tonnes de boues d'hydrocarbures, 41 tonnes de combustibles usagés, 8,8 tonnes de déchets cytotoxiques (déchets hospitaliers), 1 tonne de matériaux souillés, 10,7 de matériaux écran flottants et 9,8 tonnes de piles usagées rapporte Les Nouvelles de Mayotte.



Ces matériaux hautement toxiques ont fait l'objet d'une attention particulière tant au niveau du conditionnement que du transport puisqu'un cargo a été spécialement affrété pour l'occasion. L'Etat a apporté sa contribution à ce projet en finançant 130.000€ de surcoût de transport. Ce transport va surtout permettre à Star Mayotte de reprendre la collecte des déchets dangereux sur l'île.





