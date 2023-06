A la Une . Mayotte : 24 kwassas de pêche faussement immatriculés repérés, 9 étrangers en situation irrégulière interpellés

Une importante opération de contrôle des embarcations a été menée sur la plage de Majicavo Koropa (Mayotte) vendredi 9 juin au matin. 24 kwassas de pêche faussement immatriculés repérés, et 9 étrangers en situation irrégulière interpellés. Par N.P - Publié le Samedi 10 Juin 2023 à 07:22

Alors que l'opération Wuambushu se poursuit à Mayotte, ce vendredi 9 juin, une opération de lutte contre la pêche illégale et l'emploi d'étrangers en situation irrégulière a été menée conjointement par la Gendarmerie de Mayotte et les Affaires Maritimes sur la plage de Majicavo Koropa.

Le bilan fait état de 24 kwassas de pêche faussement immatriculées, 15 moteurs saisis, 9 étrangers en situation irrégulière appréhendés.

"L’intensification des contrôles maritimes ne faiblit pas, les opérations de vérification de barques en mer se poursuivent et permettent de saisir celles présentant des irrégularités", exprime le préfet, qui s'est rendu sur place.